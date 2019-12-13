2019-12-13T15:08:33+03:00
Общество

8 баллов: в пятницу Кемерово встал в огромных пробках

Вечером, 13 декабря, на дорогах наблюдались серьезные заторы
Ирина АВТУШКО
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8 баллов: в пятницу Кемерово встал в огромных пробках8 баллов: в пятницу Кемерово встал в огромных пробках
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В пятницу, 13 декабря, на дорогах областного центра наблюдались серьезные пробки. Возможной причиной стал снегопад, который пришел в Кемерово ближе к концу рабочего дня.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки» заторы оцениваются в 8 баллов. Самая сложная ситуация наблюдалась в центре города. Больше всего движение транспортных потоков оказалось затрудненным на проспекте Кузнецком, проспекте Советском, улице Красноармейской, проспекте Советском. С трудом передвигаются водители по Карболитовскому кольцу и «Горбатому мосту» на выезде из областного центра, участке улицы Тухачевского между проспектом Молодежным и улицей Юрия Двужильного, а также на пересечении проспекта Шахтеров и Логового шоссе.

Немного свободней, но все равно напряженно, на проспекте Октябрьском, улице Терешковой, бульваре Строителей, проспекте Химиков, проспекте Шахтеров, улице Нахимова. Относительно свободно на дорогах в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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