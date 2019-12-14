2019-12-14T05:03:59+03:00
Общество

В Кемерове ищут родственников бездомной бабушки

Пожилая женщина ходила по улицам и просила прохожих взять ее с собой
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове ищут родственников бездомной бабушки. Фото: "Регион42"/ vk.comВ Кемерове ищут родственников бездомной бабушки. Фото: "Регион42"/ vk.com
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В Кемерове неравнодушные горожане просят помочь в поиске родственников неизвестной пенсионерки, которая бродила одна по улицам в микрорайоне Южный. Женщина просила забрать ее к себе.

Пост о несчастной и, судя по всему, одинокой пенсионерке, появился после обеда 13 декабря в соцсетях.

-Потерялась бабушка может кто то знает ее на Южном? – написали в паблике «Регион42» пользователи. - Просит помощи просит взять ее к себе домой, Ульянова Дина Никифоровна 1931 года рождения, где живет, не знает, путается, к детям подходит, чтобы домой ее взяли. Говорит, что приехала откуда-то и некуда идти. Мы вызвали службу спасения, нас перенаправили на полицию.

Если вы вдруг узнали эту женщину или знакомы с ее родственниками либо знаете, как можно ей помочь, сообщите, пожалуйста, в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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