Житель Тайги тайно организовал в своем доме нарколабораторию
В ходе спецоперации «Гром» бойцы спецназа пресекла в Тайге деятельность импровизированной нарколаборатории. Ее в своем частном доме организовал 25-летний местный житель.
О готовящемся несанкционированном сбыте партии синтетических наркотиков полицейским сообщили неравнодушные горожане. Информация подтвердилась, и сбытчика запрещенных препаратов задержали с поличным. При досмотре при нем был сверток с 250 граммами мефедона, а это уже считается крупным размером. Наркотическое зелье мужчина хотел распространить в виде «закладок».
В ходе дальнейших действий оперативники установили, что в доме задержанного организована настоящая подпольная нарколаборатория.
-При обыске в жилище полицейские обнаружили и изъяли готовый к сбыту мефедрон массой 330 граммов, а также прекурсоры и оборудование для его приготовления, - рассказали в ГУ МВД по кемеровской области. - В общей сложности из незаконного оборота изъято около 600 граммов наркотика и более двух килограммов прекурсоров.
Сейчас задержанный взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU