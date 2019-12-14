Житель Тайги тайно организовал в своем доме нарколабораторию

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-14T06:14:48+03:00

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В ходе спецоперации «Гром» бойцы спецназа пресекла в Тайге деятельность импровизированной нарколаборатории. Ее в своем частном доме организовал 25-летний местный житель.

О готовящемся несанкционированном сбыте партии синтетических наркотиков полицейским сообщили неравнодушные горожане. Информация подтвердилась, и сбытчика запрещенных препаратов задержали с поличным. При досмотре при нем был сверток с 250 граммами мефедона, а это уже считается крупным размером. Наркотическое зелье мужчина хотел распространить в виде «закладок».

В ходе дальнейших действий оперативники установили, что в доме задержанного организована настоящая подпольная нарколаборатория.

-При обыске в жилище полицейские обнаружили и изъяли готовый к сбыту мефедрон массой 330 граммов, а также прекурсоры и оборудование для его приготовления, - рассказали в ГУ МВД по кемеровской области. - В общей сложности из незаконного оборота изъято около 600 граммов наркотика и более двух килограммов прекурсоров.

Сейчас задержанный взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU