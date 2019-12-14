2019-12-14T07:32:43+03:00
Происшествия

В Новокузнецке мужчина украл из гаража соседа лодку и водку

Он рассчитывал, что похищенного не хватятся о весны
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке мужчина украл из гаража соседа лодку и водкуВ Новокузнецке мужчина украл из гаража соседа лодку и водкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке местный 66-летний житель пожаловался полицейским на пропажу имущества из его личного гаража. По словам пенсионера, злоумышленники проникли внутрь, вскрыв замки.

В ходе разбирательств выяснилось, что из гаража были украдены надувная лодка, электроинструменты, рыбацкие принадлежности и несколько бутылок водки. Общая сумма ущерба была оценена в 29 тысяч рублей.

Подозреваемого установили быстро, им оказался сосед пострадавшего пенсионера – 32-летний житель Киселевска, который ранее уже был судим. В содеянном мужчина полностью сознался.

-Задержанный пояснил, что ранее проживал в Новокузнецке и до сих пор владеет гаражом в одном массиве с потерпевшим, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. – Приехав забрать вещи из своего гаража, злоумышленник решил похитить вещи из чужого.

При этом гараж он выбрал самый неприметный, занесенный снегом, в надежде, что владелец не хватится своего имущества до самой весны. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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