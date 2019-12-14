В Кузбассе три города вновь останутся без телевидения

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-14T09:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В трех кузбасских городах – Киселевске, Топках и Юрге – отключат телерадиосигнал в период с 16 по 17 декабря. Причина – плановые работы на башнях и мачтах.

Об отключениях сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. Так, 16 декабря с 11.00 до 17.00 в Юрге будут недоступны для просмотра пакеты программ «РТРС -1» и «РТРС -2», а также «Радио России». В этот же день в Топках с 10.00 до 15.00 отключат пакет программ «РТРС -1». В период с 16 по 17 декабря с 9.00 до 17.00 в Киселевске запланировано отключение пакетов программ «РТРС -1» и «РТРС -2», «Радио России», «Наше Радио».

-Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, - сообщили в компании, - Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU