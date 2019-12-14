2019-12-14T11:00:48+03:00
Общество

До -24: в воскресенье в Кузбассе резко похолодает

Синоптики дали прогноз погоды на 15 декабря
Ирина АВТУШКО
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До -24: в воскресенье в Кузбассе резко похолодаетДо -24: в воскресенье в Кузбассе резко похолодаетФото: Олег УКЛАДОВ
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В воскресенье, 15 декабря, в Кузбассе существенно похолодает. Об этом сообщили специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Так в ночь на последний выходной день по области прогнозируется -12…-17 градусов мороза, в отдельных территориях ожидается -19…-24 градусов. Днем по области потеплеет до -10…-15 градусов. В воскресенье по области будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 14 метров. При облачной с прояснениями погоде временами будет идти небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

В Кемерове в ночь на воскресенье ожидается -13…-15 градусов, днем немного теплее: -11…-13. Погодные явления будут такими же, как и в целом по Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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