СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-14T12:05:02+03:00

За год в Кузбассе из аварийного жилья переселили 1530 человек. Фото: Департамент строительства Кемеровской области/ Instagram

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В Кузбассе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год из аварийных домов переселили 1 530 человек, а также впервые направили на приобретение жилья для детей-сирот 1,7 миллиарда рублей.

В ближайшее время, уже в декабре, новоселье отметят 45 семей из Калтана: 11 детей-сирот, 24 человека, проживавших в старых двухэтажных домах, и 10 семей, получивших социальные выплаты и займы.

Они переедут в девятиэтажный дом, возле которого благоустроена территория, установлены детская игровая площадка, парковка для автомобилей, зоны для хозяйственных целей и занятия физкультурой.

Как отмечают в департаменте строительства Кузбасса, финансировали строительство здания из бюджетов всех уровней, а также привлекали средства будущих жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU