Кузбассовец предложил переименовать Новокузнецк в Кондомск

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-14T14:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнечанин предложил переименовать свой родной город в Кондомск. Свою инициативу он адресовал кузбасским и городским властям.

Неравнодушный житель утверждает, что с новым названием город станет более привлекательным для молодых людей, которые ранее планировали покинуть малую родину.

– Считаю, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы изменить имидж города, привлечь к нему интерес молодежи и инвесторов. Самое логичное решение – переименование города, избавление от ассоциаций с «грязной» отраслью, металлургией. Предлагаю дать городу новое название – Кондомск. По имени Кондомы, которая на территории города впадает в Томь, – написал автор идеи в тексте петиции.

Однако такая инициатива показалось не очень привлекательной для местных жителей: за два дня к мнению новокузнечанина присоединилось всего одиннадцать человек. А некоторые решили, что такое предложение – всего лишь шутка и повод для улыбки.

– Поддерживаю! Лозунг «Кондомск – безопасный город», а герб поменять на логотип «Дюрекса», – прокомментировал петицию один из проголосовавших «за».

ИСТОЧНИК KP.RU