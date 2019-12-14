2019-12-14T14:07:49+03:00
Общество

В Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса

В воскресенье, 15 декабря, в Кемеровском театре драмы подведут итоги конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019»
Мария ТОЛМАЧЕВА
Поделиться:
В Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса. Фото: Пресс-служба АКОВ Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В канун новогодних праздников департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» проводят традиционный региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса».

В отборочном туре, который прошел 30 ноября в Шерегеше, приняли участие 30 конкурсантов, в финал вышли 12 представителей из Кемерова, Новокузнецка, Мысков, Белова, Анжеро-Судженска, Калтана, Междуреченска, Яйского, Гурьевского, Топкинского, Прокопьевского и Таштагольского районов.

14 декабря финалисты посетили ребят из детских домов, а также пансионаты для престарелых людей и ветеранов, дошкольные учреждения, чтобы подарить подарки и устроить новогодний праздник. Также Деды Морозы проведут спортивные состязания. Соперниками станут воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища.

15 декабря в 14.00 в Кемеровском драмтеатре пройдут финальные творческие состязания. Конкурсанты покажут самые яркие и красочные новогодние шоу-программы.

Все мероприятия конкурса «Лучший Дед Мороз – 2019» проходят в рамках общей концепции празднования Нового Года под слоганом «#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса
Кузбассовец предложил переименовать Новокузнецк в Кондомск
За год в Кузбассе из аварийного жилья переселили 1530 человек
До -24: в воскресенье в Кузбассе резко похолодает
«Не боятся, что уши на кону»: в Кемерове школьники слепили снеговиков прямо на автомобиле
В Кузбассе три города вновь останутся без телевидения
Кулаком в лицо: в Кузбассе женщина вынесла продукты из магазина и напала на продавца
В Новокузнецке мужчина украл из гаража соседа лодку и водку
Житель Тайги тайно организовал в своем доме нарколабораторию
В Кемерове ищут родственников бездомной бабушки
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» за автомобилистами будут следить новые камеры
8 баллов: в пятницу Кемерово встал в огромных пробках
В Кузбассе изъяли более четырех тысяч незаконных петард и ракет
В Кузбассе без вести пропала студентка
В 2022 году Россельхозбанк обеспечит финансовыми услугами все сельские территории СКФО
Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Омск
С нового года в Кузбассе увеличатся страховые пенсии по старости
Житель Новокузнецка не нашел в баре любимое блюдо и пригрозил персоналу пистолетом
Из-за новогодних праздников в Кузбассе изменится расписание автобусов
Кузбасские власти пообещали не закрывать роддом в Киселевске
В Кузбассе будут выплачивать пособия за третьего ребенка
В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году
Мэр Новосибирска о кривой городской елке: «Не стали покупать новую, как в Кемерове»