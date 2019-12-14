В Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-14T14:07:49+03:00

В воскресенье, 15 декабря, в Кемеровском театре драмы подведут итоги конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019»

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В канун новогодних праздников департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» проводят традиционный региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса».

В отборочном туре, который прошел 30 ноября в Шерегеше, приняли участие 30 конкурсантов, в финал вышли 12 представителей из Кемерова, Новокузнецка, Мысков, Белова, Анжеро-Судженска, Калтана, Междуреченска, Яйского, Гурьевского, Топкинского, Прокопьевского и Таштагольского районов.

14 декабря финалисты посетили ребят из детских домов, а также пансионаты для престарелых людей и ветеранов, дошкольные учреждения, чтобы подарить подарки и устроить новогодний праздник. Также Деды Морозы проведут спортивные состязания. Соперниками станут воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища.

15 декабря в 14.00 в Кемеровском драмтеатре пройдут финальные творческие состязания. Конкурсанты покажут самые яркие и красочные новогодние шоу-программы.

Все мероприятия конкурса «Лучший Дед Мороз – 2019» проходят в рамках общей концепции празднования Нового Года под слоганом «#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ».

ИСТОЧНИК KP.RU