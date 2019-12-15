СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-15T06:57:00+03:00

В Кузбассе можно будет посмотреть фильмы бесплатно. Фото: Пресс-служба АКО

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С 15 по 25 декабря в Кузбассе будет проходить акция «День короткометражного кино» - уже в шестой раз. Интересные фильмы будут показывать в 30 кинозалах региона.

В этот раз организаторы представят зрителям программы короткометражных игровых и анимационных фильмов «Звезды в коротком метре» и «Анимация». Их уже презентовали на Московском Международном Кинофестивае, открытом российском кинофестивале «Кинотавр» и фестивале короткометражного кино «Короче».

-Акция пройдет в Кемерове, Гурьевске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Березовском, Киселевске, Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Таштагольском, Мариинском, Промышленновском, Яйском муниципальных районах, - сообщили в администрации области.

В Кемерове, например, бесплатно увидеть новые короткометражные работы молодых российских кинематографистов можно будет 22 декабря в кинозале «Кузбасскино».

ИСТОЧНИК KP.RU