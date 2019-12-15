Больше месяца в Кемерове ищут слабослышащую женщину

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-15T06:00:53+03:00

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С 8 декабря в Кемерове разыскивают пропавшую Наталью Поддубную. Ориентировку на женщину разместили на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как видно из официальной сводки, женщина 1969 года рождения ушла из дома больше месяца назад, и до сих пор ее местонахождение не установили.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную куртку с белыми вставками, розовую кофту, черные штаны, оранжевые полусапожки, черную шапку с помпоном.

Особые приметы: плохо слышит, носит слуховой аппарат.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Также волонтерам нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU