2019-12-14T17:18:23+03:00
Происшествия

У жительницы Новокузнецка украли 240 тысяч рублей

Она поддалась на уловки лжебанкира
Ирина АВТУШКО
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У жительницы Новокузнецка украли 240 тысяч рублейУ жительницы Новокузнецка украли 240 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Новокузнецке полицейские разыскивают мошенника, который украл у местной жительницы ее сбережения. Он представился сотрудником банка и убедил ее обезопасить личный счет.

О произошедшем полицейским рассказала сама горожанка. По ее словам, с незнакомого номера позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. А далее по уже известной схеме сообщил, что со счета женщины кто-то пытался похитить деньги их нужно обезопасить.

-Для защиты сбережений собеседник убедил женщину перечислить все накопления на «безопасный счет», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Потерпевшая выполнила все инструкции и перечислила 240 тысяч рублей. Спустя время горожанка позвонила на телефон горячей линии банка и поняла, что все ее деньги похищены, поэтому обратилась в полицию.

Сейчас подозреваемого разыскивают, также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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