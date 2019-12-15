За супружескую измену новокузнечанка поплатилась кольцом, телефоном и картой

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-15T06:23:35+03:00

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Коротка интрижка стоила новокузнечанке семейного благополучия. Мимолетная связь с молодым человеком лишила пожилую женщину денег, кольца и мобильного телефона.

60-летняя новокузнечанка познакомилась с мужчиной, который был намного младше нее. 33-летнего ухажера она пригласила к себе в гости. Парочка неплохо провела время. Когда же ухажер стал собираться, он забрал у новой подруги золотое кольцо и мобильный телефон. При этом он пригрозил: обратишься в полиция – расскажу об измене мужу. В общей сложности сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Женщина так бы и не обратилась в полицию и призналась мужу, где кольцо и мобильник. Но ухажер-грабитель неожиданно вернулся и потребовал купить ему алкоголь. Женщина испугалась, что гостя может увидеть супруг и просто отдала мужчине свою банковскую карту. Тот не стал покупать спиртного, а просто снял со счета все сбережения – 12 тысяч рублей. Женщине не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в полицию.

Ухажера вскоре задержали. К тому времени деньги он потратил, а кольцо и телефон продал. Оказалось, что 33-летний любовник уже был неоднократно судим. Более того, незадолго до встречи с новокузнечанкой он освободился из мест лишения свободы. Теперь он вновь может вернуться за решетку: за краду и грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU