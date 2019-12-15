СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-15T08:24:49+03:00

Кемеровчанка обошла вокруг дома и осталась без 300 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Пожилая кемеровчанка испугалась наведенной на нее порчи и согласилась на предложенную экстрасенсом помощь. Та действительно избавила пенсионерку от «зла» - 300 тысяч рублей.

83-летняя кемеровчанка возвращалась домой из магазина, когда к ней на улице подошла женщина. Незнакомка спросила дорогу до автовокзала, а потом предложила бабушке проводить ее до дома - в благодарность за помощь. По дороге незнакомка убедила старушку, что на нее наслали порчу, и пообещала избавить от нее. В это время к пенсионерке и ее спутнице-целительнице подошла еще одна женщина и благодарить за оказанную ей магическую помощь.

Пенсионерка сходила домой и принесла свои сбережения – 300 тысяч рублей. Она передала деньги целительницы, а потом выполнила спасительный ритуал – обошла вокруг дома, читая молитвы. За это время деньги должны были очиститься от скверны, но вместо этого исчезли – вместе с экстрасенсом. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенниц – им грозит до шести лет лишения свободы.

Приметы злоумышленниц:

- Женщина, на вид 35-40 лет, стройная, черные волосы. Была одета в пальто, сапоги и шапку темных оттенков.

- Женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост около 150 сантиметров, светло-русые волосы, глаза большие.

Граждан, владеющих информацией о разыскиваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-52-50-29, 8-(3842)-39-17-36 или 8-908-941-7900.

Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU