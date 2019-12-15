2019-12-15T09:00:37+03:00
Общество

Еще 200 игровых площадок установят в Кузбассе

Где именно они будут установлены, зависит от самих кузбассовцев
Екатерина РОМАНОВА
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Еще 200 игровых площадок установят в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОЕще 200 игровых площадок установят в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО
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Областная акция «100 детских площадок» продлена на 2020-2021 годы. За это время планируют установить 200 новых игровых комплексов.

- Мы сэкономили деньги при реализации областной программы «100 детских площадок» – но не за счет сокращения количества игровых городков, а за счет их стоимости, - написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Эти деньги было решено направить на строительство восьми скейт-парков и памп-парков. Необходимое для этого оборудование уже поступило в Кузбасса, а устанавливать его начнут весной 2020 года.

Акцию «10 детских площадок», впрочем, продлили на 2020-2021 годы: за это время установят еще 200 игровых площадок. Где именно они появятся, определят сами жители территорий во время общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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