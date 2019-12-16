Кузбассовец напугал ребенка и получил штраф

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-16T09:09:25+03:00

Теперь он должен выплатить пострадавшему мальчику 10 тысяч рублей

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В Ижморском районе суд с местного жителя взыскали компенсацию морального вреда за то, что тот напугал мальчика летом этого года.

В областной прокуратуре сообщили, что днем мужчина постучал в окно частного дома, где без родителей находился 12-летний ребенок. Нежданный гость угрожал разбить окно и требовал впустить его в жилище. Испугавшись, мальчик открыл дверь.

Взрослый мужчина прошел в дом, молча осмотрел комнаты, а спустя несколько минут ушел, не причинив подростку никакого физического вреда.

Как выяснили полицейские, на тот момент гость находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, зачем он это сделал.

– Приговором мирового судьи Ижморского района мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконное проникновение в жилище» Ему назначили штрафа в размере пяти тысяч рублей, – комментируют в ведомстве.

Кроме того, прокурор потребовал взыскать компенсацию морального вреда, так как действия мужчины напугали ребенка. Суд иск удовлетворил и приговорил взыскать с гостя 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU