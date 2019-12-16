В Кузбассе назначен новый заместитель прокурора
Генеральный прокурор России 12 декабря подписал приказ о назначении нового заместителя прокурора Кузбасса. Им стал 42-летний Михаил Филичев.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 1998 году Михаил Филичев окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».Год спустя пришел работать в органы прокуратуры.
За свою трудовую карьеру занимал должности следователя прокуратуры Сузунского района, заместителя прокурора, прокурора Сузунского района, заместителя начальника управления правовой статистики, начальника управления правовой статистики прокуратуры Кемеровской области. С декабря 2017 года работал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.
-За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU