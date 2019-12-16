Сторож-фантазер из Кузбасса пытался обмануть полицию

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-16T14:02:00+03:00

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Настоящее преступление с ненастоящим грабителем раскрыли сотрудники полиции города Прокопьевска. Теперь сторож, выдумавший нападение, предстанет перед судом.

Около трех часов ночи в полицию поступил тревожный сигнал. 55-летний сотрудник ЧОПа сообщил, что на него напал незнакомец с ножом в руках и маске. Сначала он угрожал расправой, а потом похитил с экскаватора два аккумулятора и скрылся.

Рассказывая о нападении, охранник путался в деталях. Но вскоре оказалось, что никакого нападения не было. Сторож выпил самогона и, вместо того, чтобы охранять предприятие, уснул. Пока он спал, на территорию предприятия пришли неизвестные и похитили аккумуляторы. А охранник, проснувшись, решил придумать историю с нападением, чтобы избежать ответственности.

- Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. В качестве максимального наказания санкциями статьи предусмотрен административный штраф в размере 1 500 рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - С начала года сотрудники кузбасской полиции привлекли к ответственности за ложные вызовы специализированных служб уже более 750 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU