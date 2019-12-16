СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-16T15:48:33+03:00

Не доехали: автобус с туристами из Шерегеша сломался на трассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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26 туристов, отдохнув в Шерегеше, отправились по домам. Он собирались на поезде добраться до Новокузнецка, однако автобус, который должен был доставить их на станцию, сломался.

Пассажиры автобуса, как оказалось позже, приехали в Кузбасс из соседних регионов, и им важно было успеть на поезд, чтобы вовремя попасть домой. Однако вместо этого они застряли на 13-ом километре автодороги «Чугунаш – спортивно-туристический комплекс Шерегеш». На их счастье, мимо проезжал полицейский автомобиль.

Сотрудники полиции выяснили, что у автобуса вышел из строя двигатель и приняли решение отправлять туристов на попутном транспорте. В первую очередь уехали женщины и дети. А потом в течение нескольких минут все остальные туристы отправились домой. Но перед этим они благодарили стражей порядка за помощь. Автобус же немного позже спецтехникой эвакуировали в ремонтный бокс.

Сотрудники госавтоинспекции советуют автомобилистам при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8-(3842)-71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,

- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU