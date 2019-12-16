Не доехали: автобус с туристами из Шерегеша сломался на трассе
26 туристов, отдохнув в Шерегеше, отправились по домам. Он собирались на поезде добраться до Новокузнецка, однако автобус, который должен был доставить их на станцию, сломался.
Пассажиры автобуса, как оказалось позже, приехали в Кузбасс из соседних регионов, и им важно было успеть на поезд, чтобы вовремя попасть домой. Однако вместо этого они застряли на 13-ом километре автодороги «Чугунаш – спортивно-туристический комплекс Шерегеш». На их счастье, мимо проезжал полицейский автомобиль.
Сотрудники полиции выяснили, что у автобуса вышел из строя двигатель и приняли решение отправлять туристов на попутном транспорте. В первую очередь уехали женщины и дети. А потом в течение нескольких минут все остальные туристы отправились домой. Но перед этим они благодарили стражей порядка за помощь. Автобус же немного позже спецтехникой эвакуировали в ремонтный бокс.
Сотрудники госавтоинспекции советуют автомобилистам при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
- 8-(3842)-71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,
- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;
- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;
- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;
- 02 (102 – с мобильного) – полиция;
- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU