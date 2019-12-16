СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-16T19:05:25+03:00

Погода в Кузбассе на Новый год 2020: Первая ночь Нового 2020 года обещает быть морозной Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Собираясь после боя новогодних курантов немного прогуляться по улице, одевайтесь потеплее. Новогодняя ночь обещает быть морозной.

Предварительный прогноз погоды на Новый год порадует поклонников трескучих сибирских морозов. Днем 31 декабря, по данным gismeteo.ru, ожидается переменная облачность и снег. По югу Кузбасса воздух прогреется до -18 градусов, а вот на севере будет холоднее: -24 градуса. А в саму новогоднюю ночь столбики термометров поползут вниз и достигнут отметок – 22…- 30 градусов, а местами и ниже.

Первый день нового 2020 года также ожидается морозным. По югу Кузбасса прогнозируют -23..-25 градусов, а на севере будет еще холоднее. Так, в Кемерове 1 января столбики термометров будут держаться около отметки в -31 градус, а ночью и вовсе похолодает до -37 градусов.

Решив отправиться в новогоднюю ночь в гости или на городскую елку, одевайтесь потеплее, и пусть ваш Новый год будет теплым и радостным!

ИСТОЧНИК KP.RU