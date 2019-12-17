Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 04:22 2019-12-17T04:22:56+03:00

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В течение 2018 и 2019 годов Кузбасс участвует в федеральном проекте «Бережливый регион». Он направлен на то, чтобы все сферы региона работали более эффективно, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Сергей Цивилев.

-За два года мы вышли в тройку лидеров среди 19 регионов страны, реализующих этот проект, - отметил он. - За это время приступили к реализации более 800 проектов, из которых 450 уже успешно внедрены. Все они направлены на оптимизацию процессов в разных сферах жизнедеятельности. Одна из самых серьезных и волнующая многих – коммунальная сфера.

В качестве примера Сергей Цивилев привел дорожную отрасль. В частности в Кемерове введены хронометраж и построение дорожной карты рабочих процессов, что позволило увеличить в два раза объем снега, вывозимого из города за смену – с 1,7 до 3,4 тысячи кубометров. А в Новокузнецке оптимизировали работу обращений с жителями в сфере ЖКХ. В итоге подготовка ответов на их запросы сократилась с 11 дней до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU