2019-12-17T07:09:35+03:00
Общество

Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год

Слухи о запрете продажи горячительных напитков распространяются в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый годКузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый годФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января. Власти рассказали, наступят ли «алкогольные каникулы» в Кузбассе.

Разговоры о том, что в течение почти двух недель ни в одном магазине нельзя будет купить алкоголь, активно идут в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что это – не более чем слухи. Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка не подтвердил эту информацию. В пресс-службе департамента отметили, что в Кузбассе действительно существует закон, запрещающий продажу горячительных, однако он относится к вполне определенным дням.

- Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года («Последний звонок») и вручению аттестатов («Выпускные вечера»), - отметили в департаменте. - В остальные дни запрет на продажу алкоголя нет и вводиться не будет!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель
Кузбассовцы смогут летать бесплатно в новогодние праздники
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире
Погода на Новый год 2020 в Кемерове: ожидается мороз под 30 градусов
В Кемерове начали работать елочные базары
Не доехали: автобус с туристами из Шерегеша сломался на трассе
Диспансеризация выявила у кузбассовцев 351 случай рака
Сторож-фантазер из Кузбасса пытался обмануть полицию
Кузбассовец пойдет под суд за истязание дочери сожительницы
На неделе в Кузбассе похолодает до -27 градусов
В Кузбассе назначен новый заместитель прокурора
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли
Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове
Кузбассовец напугал ребенка и получил штраф
Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями
«Таксист - красавчик!»: мужчина остановил движение и перевел старушку через дорогу