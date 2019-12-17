Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-17T07:09:35+03:00

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В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января. Власти рассказали, наступят ли «алкогольные каникулы» в Кузбассе.

Разговоры о том, что в течение почти двух недель ни в одном магазине нельзя будет купить алкоголь, активно идут в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что это – не более чем слухи. Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка не подтвердил эту информацию. В пресс-службе департамента отметили, что в Кузбассе действительно существует закон, запрещающий продажу горячительных, однако он относится к вполне определенным дням.

- Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года («Последний звонок») и вручению аттестатов («Выпускные вечера»), - отметили в департаменте. - В остальные дни запрет на продажу алкоголя нет и вводиться не будет!

ИСТОЧНИК KP.RU