2019-12-17T08:04:49+03:00
Происшествия

Подросток из Прокопьевска поехал на соревнования в другой город и пропал

Поиски ребенка прекращены
Екатерина РОМАНОВА
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Подросток из Прокопьевска поехал на соревнования в другой город и пропалПодросток из Прокопьевска поехал на соревнования в другой город и пропалФото: Кирилл ЧАЩИН
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13-летний подросток из Прокопьевска вместе с группой учащихся и тренеров отправился на соревнования в Новокузнецк. После соревнований юные спортсмены вернулись в Прокопьевск, но подросток домой не пришел.

Как и положено, тренер после соревнований привез всех детей из Новокузнецка обратно в Прокопьевск, и школьники разошлись по домам. Все, кроме одного. Когда все сроки возвращения домой прошли, мама школьника стала звонить ему, однако телефон оказался отключенным. Тогда женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали розыскные мероприятия. Стражи порядка опросили родственников и друзей школьника. Кроме того, во время патрулирования улиц особое внимание обращалось именно на подростков. Около полуночи сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мальчика возле магазина в центре города.

- Подросток вернулся с соревнований, оставил форму и телефон в кабинке для хранения вещей спорткомплекса, а сам отправился гулять по городу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода школьника.

В отношении матери мальчика инспектор по делам несовершеннолетних составила протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Женщине грозит штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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