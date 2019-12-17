СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-17T09:44:29+03:00

Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на кузбасской трассе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Еще одного участника ДТП доставили в больницу с травмами

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Страшное ДТП произошло в Новокузнецком районе. Здесь столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. Три человека погибли.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 декабря около 18:40 на автодороге «Поселок Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол». Сейчас уже известны некоторые подробности ДТП. Так, по предварительным данным 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения – прямо навстречу грузовику. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Трое его пассажиров, две женщины и мужчина, от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Как сообщает nk.life, в ДТП погибли два реаниматолога одной из новокузнецких больниц и преподаватель школы иностранных языков.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU