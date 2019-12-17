В Кузбасс пришел грипп

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-17T14:14:27+03:00

Наличие вируса подтвердили у одного из обратившихся за медицинской помощью людей

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С наступлением зимы кузбассовцы все чаще простывают. В большинстве случаев причиной заболевания становятся острые респираторно-вирусные заболевания. Однако на прошлой неделе у одного из заболевших диагностировали грипп.

За прошедшую неделю за помощью к врачам обратились 14 187 кузбассовцев, из них 11 025 – дети, а это 77,7 процента от общего числа больных. Для правильного диагноза у 52 человек взяли анализы, и оказалось, что у одного из них причиной заболевания стал вирус гриппа. Во всех остальных случаях – негориппозные вирусы.

- В Кемеровской области практически завершена иммунизация населения против гриппа. На 16 декабря привито 1253,4 тысячи человек — 46,9 процентов от численности населения, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU