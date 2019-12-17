2019-12-17T14:14:27+03:00
Общество

В Кузбасс пришел грипп

Наличие вируса подтвердили у одного из обратившихся за медицинской помощью людей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбасс пришел гриппВ Кузбасс пришел гриппФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С наступлением зимы кузбассовцы все чаще простывают. В большинстве случаев причиной заболевания становятся острые респираторно-вирусные заболевания. Однако на прошлой неделе у одного из заболевших диагностировали грипп.

За прошедшую неделю за помощью к врачам обратились 14 187 кузбассовцев, из них 11 025 – дети, а это 77,7 процента от общего числа больных. Для правильного диагноза у 52 человек взяли анализы, и оказалось, что у одного из них причиной заболевания стал вирус гриппа. Во всех остальных случаях – негориппозные вирусы.

- В Кемеровской области практически завершена иммунизация населения против гриппа. На 16 декабря привито 1253,4 тысячи человек — 46,9 процентов от численности населения, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбасс пришел грипп
Погорел на фейерверках: кемеровский предприниматель попался на взятках
В Новокузнецке отремонтируют южный въезд
В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных
Как при боевых действиях: прокурор рассказал о смертельных авариях в Кузбассе
Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплате
Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на кузбасской трассе
В частном доме в Кузбассе обнаружили тела мужчины и его 6-летнего сына
Подросток из Прокопьевска поехал на соревнования в другой город и пропал
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель
Кузбассовцы смогут летать бесплатно в новогодние праздники
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире
Погода на Новый год-2020 в Кемерове: ожидается мороз под 30 градусов
В Кемерове начали работать елочные базары
Не доехали: автобус с туристами из Шерегеша сломался на трассе
Диспансеризация выявила у кузбассовцев 351 случай рака
Сторож-фантазер из Кузбасса пытался обмануть полицию
Кузбассовец пойдет под суд за истязание дочери сожительницы
На неделе в Кузбассе похолодает до -27 градусов
В Кузбассе назначен новый заместитель прокурора
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли
Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове
Кузбассовец напугал ребенка и получил штраф
Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями
«Таксист - красавчик!»: мужчина остановил движение и перевел старушку через дорогу