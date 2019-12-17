Новокузнечанам могут запретить украшать дворы отходами

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-17T16:54:22+03:00

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Креативные новокузнечане нередко украшают свои дворы инсталляциями из «лысых» покрышек, пластиковых бутылок и прочих отходов. А все потому, что такие конструкции далеко не всегда эстетичны и безопасны.

В Управлении дорожно-коммунального хозяйства отмечают, что пальмы из бутылок, лебеди и клумбы из покрышек по сути являются мусором. И, находясь во дворе, нарушают санитарные нормы содержания придомовой территории. К слову, предложение запретить создавать такие композиции внесли новокузнецкие депутаты, объяснив решение тем, что такое требование к содержанию общедомового имущества предъявляет федеральный закон. В Новокузнецке, кстати, уже были прецеденты, когда управляющим компаниям выдавались представления об устранении таких элементов «народного творчества».

- Если эти резиновые конструкции заброшены или со временем деформировались, стали мусором, то, само собой, их надо убирать. Но если этим люди занимаются, если украшают дворы таким способом – почему мы должны запрещать? – задал вопрос депутат Евгений Смехнов.

Павел Бердников, юрисконсульт УДКХиБ, отметил, что при нагреве старые покрышки, которые используются для «народного творчества», выделяют вредные вещества, которые опасны для здоровья.

Как сообщает city-n, депутаты сошлись во мнении, что необходимо создать рабочую группу, которая должна будет разобраться: нужно ли запрещать украшения из «отходов» и не разрушит ли такой запрет все, чего добились городские власти в процессе привлечения новокузнечан в процесс благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU