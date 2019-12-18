2019-12-18T05:05:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионер убил соседа кирпичом и закопал под чурками

Однако следов преступления скрыть не удалось
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пенсионер убил соседа кирпичом и закопал под чуркамиВ Кузбассе пенсионер убил соседа кирпичом и закопал под чуркамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Прокопьевске между соседями приусадебных участков произошел конфликт, перешедший затем в кровавую драму. Один убил другого и попытался спрятать тело.

Конфликт произошел в октябре между мужчинами 81 и 73-х лет. И он был далеко не первый. Как выяснили следователи, более старший мужчина поругался с соседом, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. Упавшую жертву он принялся добивать ножом.

-От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. 81-летний мужчина решил скрыть следы совершенного преступления и забросал тело потерпевшего чурками. Однако жители улицы заметили под чурками тело потерпевшего, вызвали сотрудников правоохранительных органов, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Дальнейшее расследование пролило свет на причину конфликта: мужчины долгие годы ссорились из-за якобы порчи огородных культур, в том числе обвиняя друг друга в подтоплении огорода. Назначенная экспертиза показала, что виновник кровавой расправы мог не отдавать отчета своим действиям.

-В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к пожилому мужчине принудительных мер медицинского характера, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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