Кузбассовцам на Новый год продают фальшивые туристические туры

СЕГОДНЯ 03:21 2019-12-19T03:21:47+03:00

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Кузбассовцы стали все чаще попадаться на удочку электронных мошенников. Одна из популярных схем таких аферистов – продажа авиабилетов через фейковые сайты. Преступники подделывают электронные страницы известных авиаперевозчиков. Адресе таких электронных страниц могут отличаться от оригинальных несколькими буквами или цифрами.

– Чаще всего на этот вид обману попадаются жители, решившие в новогодние праздники отправиться путешествовать. Уже сотрудники полиции получу 104 заявления от кузбассовцев, – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области Павел Сенафонкин.

Всего за 2019 год в регионе зарегистрировано 5222 случаев электронного мошенничества. Из них удается раскрыть лишь каждый пятый случай. Дело в том, что преступники научились имитировать звонок с официального номера банка, поэтому их сложно вычислить.

Чтобы не стать жертвой таких аферистов, достаточно сбросить входящий вызов и перезвонить по этому номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU