17-летняя студентка погибла на Притомском шоссе в Новокузнецке
Из-за ошибки водителя автомобиля в Новокузнецке погибла 17-летняя девушка. Она находилась в машине в качестве пассажира, когда произошло ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие, ставшее фатальным для 17-летней новокузнечанки, произошло вечером в воскресенье напротив дома №1 по Притомскому шоссе. Водитель автомобиля «Лада» превысил скорость, не учел состояние дороги и погодные условия. Из-за этого машину занесло.
- Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Honda H-RV». В результате столкновения девушка-пассажир отечественного авто скончалась до приезда скорой помощи, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка.
Еще один пассажир отечественной легковушки и сам водитель были доставлены в больницу с травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
- Скорость становится смертельно опасной, когда не соответствует условиям дорожного движения! Водитель постоянно должен контролировать процесс движения, чтобы иметь возможность принять необходимые меры для предотвращения ДТП, - обращаются к кузбассовцам сотрудники Госавтоинспекции. - Берегите себя и своих близких!
ИСТОЧНИК KP.RU