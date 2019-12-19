СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-19T06:32:24+03:00

17-летняя студентка погибла на Притомском шоссе в Новокузнецке. ФОТО: ГИБДД города Новокузнецка

Водитель автомобиля, где она ехала, не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Из-за ошибки водителя автомобиля в Новокузнецке погибла 17-летняя девушка. Она находилась в машине в качестве пассажира, когда произошло ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие, ставшее фатальным для 17-летней новокузнечанки, произошло вечером в воскресенье напротив дома №1 по Притомскому шоссе. Водитель автомобиля «Лада» превысил скорость, не учел состояние дороги и погодные условия. Из-за этого машину занесло.

- Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Honda H-RV». В результате столкновения девушка-пассажир отечественного авто скончалась до приезда скорой помощи, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка.

Еще один пассажир отечественной легковушки и сам водитель были доставлены в больницу с травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

- Скорость становится смертельно опасной, когда не соответствует условиям дорожного движения! Водитель постоянно должен контролировать процесс движения, чтобы иметь возможность принять необходимые меры для предотвращения ДТП, - обращаются к кузбассовцам сотрудники Госавтоинспекции. - Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU