СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-19T08:31:25+03:00

В Новокузнецке вдвое сократят время на операции раковых больных. Фото: ДОЗН КО

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецкий филиал областного онкологического диспансера поступило новое оборудование. Это современный комплекс для выполнения эндоскопических операций.

Поступившая техника - это первая эндоскопическая система с высокочувствительной HD-камерой и ЖК-дисплеем в филиале. Она даст возможность детальней рассматривать ткани и образования, а также сократит время на операцию вдвое и сделает ее безопасней и эффективней.

- Эндоскопические операции ускоряют процесс реабилитации. В случае отсутствия противопоказаний предпочтение отдается им. В Новокузнецком филиале ОКОД с начала года проведено около 2000 вмешательств, 1500 из них - полостные, остальные - лапароскопия и торакоскопия, - пояснил директор ОКОД Виктор Луценко.

Новая система была закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В общей сложности с начала года база новокузнецкого онкодиспансера пополнилась оборудованием на сумму свыше 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU