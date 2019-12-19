Кузбассовец задушил полотенцем любовницу, чтобы сохранить семью

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-19T12:57:07+03:00

После этого он похитил из квартиры все ценности

Изменить размер текста: A A

39-летний кемеровчанин пошел на преступление, чтобы сохранить свою семью. когда его любовница стала уговаривать жить с ней и шантажировать интимными фотографиями, он убил ее.

Житель областного центра в один из ноябрьских дней пришел в гости к своей 50-летней любовнице. Та принялась его уговаривать бросить семью и переехать жить к ней. Мужчина заявил, что не оставит жену, тогда подруга стала угрожать тем, что отправит снимки его супруге. Чтобы доказать серьезность намерений, женщина достала смартфон. Тогда ее возлюбленный взял полотенце и задушил даму сердца.

Мужчина точно знал, что у любовницы есть ценные вещи. Уходя, он прихватил с собой мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. Кемеровчанин также знал, что в подъезде установлены камеры видеонаблюдения, поэтому он сделал все, чтобы лица не было видно.

Тело женщины обнаружили ее родственники и сообщили об этом в полицию. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Мужчина скачала отказывался сотрудничать со следствием, однако позже признал свою вину.

- По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU