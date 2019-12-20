2019-12-20T07:13:26+03:00
Общество

75 кузбасских детей посетят Кремлевскую новогоднюю елку

Делегация отправится в Москву 22 декабря
Ирина АВТУШКО
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75 кузбасских детей посетят Кремлевскую новогоднюю елку75 кузбасских детей посетят Кремлевскую новогоднюю елкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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22 декабря в Москву отправится делегация от Кузбасса в составе 75 детей и 25 сопровождающих их взрослых. Они смогут увидеть главную новогоднюю елку страны.

В Государственном Кремлевском дворце 25 декабря пройдет общероссийская новогодняя елка, на которой будут присутствовать дети из Кузбасса. Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, активисты детских общественных организаций и творческих коллективов, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети ветеранов боевых действий.

-За время пребывания в столице ребята также побывают на экскурсии в Государственном историческом музее, познакомятся с подводным миром в Москвариуме, примут участие в интерактивной программе «Кремлевский разгуляй», - сообщили в департаменте образования Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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