Депутаты предложили изменить официальный герб Кузбасса

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-20T09:40:07+03:00

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Депутаты Заксобрания Кузбасса предложили изменить официальный герб области. Его новый вид представили 20 декабря на 21-й сессии парламента.

Накануне этот вопрос был поднят на заседании Геральдической комиссии при парламенте Кузбасса с привлечением представителей территорий. По мнению депутатов, герб, созданный еще в 2002 году, уже не соответствует современным требованиям геральдики. Как именно нужно доработать герб, с августа обсуждали законодатели, геральдисты, историки и краеведы, было представлено несколько эскизов. А на итоговом заседании был представлен окончательный вариант, который соответствует всем требованиям и геральдическим нормам, и выслушаны мнения экспертов.

В пятницу, 20 декабря, на сессии был дан официальный старт публичному обсуждению нового герба. Оно будет идти в течение месяца.

- Нам необходимо услышать точку зрения всех, - отметил председатель Заксобрания Кузбасса Вячеслав Петров. - Я призываю каждого неравнодушного, заинтересованного кузбассовца высказаться по этому важнейшему для нашего края вопросу и в том числе принять участие в онлайн-голосовании на сайте Законодательного собрания www.zskusbass.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU