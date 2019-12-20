Восстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-20T14:32:33+03:00

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В понедельник, 16 декабря, на территории туберкулезного диспансера в Новокузнецке произошло ЧП. При вывозе мусора с территории спецавтомобиль повредил оттяжку металлической дымовой трубы котельной.

Работу источника теплоснабжения пришлось частично остановить, в стационарных подразделениях запустили резервную котельную. Что касается поврежденной трубы, то ее демонтировали. В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области 20 декабря, в пятницу, сообщили, что завершить монтаж и ремонт трубы и перезапустить котельную планируется в течение вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU