2019-12-20T14:32:33+03:00
Общество

Восстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера

До окончания работ учреждение подключено к резервному генератору
Мария КОЛОСОВА
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Восстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера. Фото: kuzdrav.ruВосстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера. Фото: kuzdrav.ru
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В понедельник, 16 декабря, на территории туберкулезного диспансера в Новокузнецке произошло ЧП. При вывозе мусора с территории спецавтомобиль повредил оттяжку металлической дымовой трубы котельной.

Работу источника теплоснабжения пришлось частично остановить, в стационарных подразделениях запустили резервную котельную. Что касается поврежденной трубы, то ее демонтировали. В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области 20 декабря, в пятницу, сообщили, что завершить монтаж и ремонт трубы и перезапустить котельную планируется в течение вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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