СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-21T05:20:05+03:00

В Кузбассе налетчик в маске напал на продавца с топором Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Тайге закончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Он устроил в магазине разбой посреди дня.

О том, что агрессивный мужчина проник в торговую точку, полицейским сообщили сотрудники ответственного частного охранного предприятия. Неизвестный похитил из кассы две тысячи рублей. Однако злоумышленник не подумал о том, что его действия зафиксируют видеокамеры. А на кадрах запечатлелось, что неуклюжий налетчик в маске замахнулся на продавца топором, а затем выронил орудие преступления. Но это не помешало ему похитить деньги у женщины-продавца.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали налетчика. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Он дал признательные показания, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Доказательства причастности горожанина к разбою были собраны и отправлены в суд. Дело находится на рассмотрении. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU