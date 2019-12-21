В Кузбассе налетчик в маске напал на продавца с топором
В Тайге закончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Он устроил в магазине разбой посреди дня.
О том, что агрессивный мужчина проник в торговую точку, полицейским сообщили сотрудники ответственного частного охранного предприятия. Неизвестный похитил из кассы две тысячи рублей. Однако злоумышленник не подумал о том, что его действия зафиксируют видеокамеры. А на кадрах запечатлелось, что неуклюжий налетчик в маске замахнулся на продавца топором, а затем выронил орудие преступления. Но это не помешало ему похитить деньги у женщины-продавца.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали налетчика. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Он дал признательные показания, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Доказательства причастности горожанина к разбою были собраны и отправлены в суд. Дело находится на рассмотрении. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU