За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-22T06:31:12+03:00

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Еще в 1999 году кузбассовец во время командировки в Дагестане получил травму и спустя время стал инвалидом. Но страховая компания отказалась выплатить ему страховку.

Житель города Кемерова выполнял служебно-боевых задачи по выявлению и задержанию активных членов незаконных воинских формированиях и их пособников для предотвращения терактов. Он получил травму, а спустя некоторое время стал инвалидом. В АО «СОГАЗ», куда кемеровчанин обратился за страховкой, отказались выплачивать деньги. Страховщики заявили, что факт получения инвалидности вследствие военной травмы не доказан, а обращение в суд ничего не принесло. Тогда прокурор обратился в областной суд.

- В материалах дела есть справка ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области Бюро медико-санитарной экспертизы», подтверждающая получение истцом травмы и установлением ему в 2018 году инвалидности в результате полученной в период прохождения службы военной травмы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Областной суд рассмотрел дело и отменил решение Центрального районного суда города Кемерово. Теперь страховщик должен будет выплатить кемеровчанину, ставшему инвалидом после получения ранения, 615 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU