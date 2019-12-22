Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-22T08:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилисты из Новокузнецка провели необычный флешмоб. Поздно вечером они собрались все вместе и выстроили машины в форме елочки.

Для того, чтобы создать необычную праздничную композицию, автомобилистам потребовалось совсем немного: большая площадка, свободное время, согласованность действий и желание подарить окружающим новогоднее настроение. 63 автомобилиста собрались вместе и поставили машины в форме елочки. Причем макушку импровизированного автодеревца украсила «звезда». Целью же автофлешмоба было желание подарить новогоднее настроенное друг другу и горожанам.

- Если честно, не думал, что столько новокузнечан откликнется на предложение выстроиться в елочку, - признался организатор мероприятия Михаил Сергеевич. – Выстроились довольно быстро, каждый четко встал на свое место. Все получилось отлично! Все красавчики, всем спасибо! С наступающим Новым годом!

ИСТОЧНИК KP.RU