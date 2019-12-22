Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-22T16:43:40+03:00

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На смену теплому снежному воскресенью идет морозный ветреный понедельник. Синоптики прогнозируют похолодание на первый рабочий день недели.

Ночью температура воздуха постепенно будет снижаться, пока не достигнет отметок в -5…-10 градусов. При этом в Кемерове ожидается -7…-9 градусов, а местами в регионе возможно похолодание до -18 градусов. Ночью возможен снег, поземок, переменная облачность.

Днем также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Местами – гололедица. В среднем скорость южного ветра может достигать 3-8 метров в секунду, а местами – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха днем на территории Кузбасса будет держаться в пределах -5…-10 градусов, к вечеру придет похолодание. В Кемерове синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU