Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На смену теплому снежному воскресенью идет морозный ветреный понедельник. Синоптики прогнозируют похолодание на первый рабочий день недели.
Ночью температура воздуха постепенно будет снижаться, пока не достигнет отметок в -5…-10 градусов. При этом в Кемерове ожидается -7…-9 градусов, а местами в регионе возможно похолодание до -18 градусов. Ночью возможен снег, поземок, переменная облачность.
Днем также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Местами – гололедица. В среднем скорость южного ветра может достигать 3-8 метров в секунду, а местами – до 14 метров в секунду.
Температура воздуха днем на территории Кузбасса будет держаться в пределах -5…-10 градусов, к вечеру придет похолодание. В Кемерове синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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