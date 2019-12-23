2019-12-23T04:05:07+03:00
Происшествия

Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе

Поиском пропавшего занимаются волонтеры и полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городеВысокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 21-летнего Алена Аширова. Молодой человек пропал 22 декабря.

Сообщение и поиске пропавшего кемеровчанина на своей странице в соцсетях разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они отмечают, что 22 декабря молодой человек ушел в неизвестном направлении. При этом он был одет лишь в обычную футболку и джинсы. На связь с родными житель Кемерова не выходит.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в белую футболку, черные брюки, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Алена Аширова или вы готовы помочь в его поисках, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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