Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-23T12:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летний житель Кузбасса, передвигаясь в поезде «Абакан-Москва» решил скрасить свою поездку употреблением спиртного. При этом он вел себя неадекватно, поэтому другие пассажиры были вынуждены обратиться к транспортным полицейским.

Нетрезвого нарушителя порядка, который не хотел реагировать на замечания и в ответ выражался нецензурной бранью, прибывшие стражи порядка задержали и препроводили в служебное купе. Там нарушитель спокойствия попытался откупиться от полицейских двумя тысячами рублей. Мужчина предложил, чтобы те не составляли административный протокол.

Как рассказали в Кузбасском ЛУ МВД, сотрудники отделения дознания Абаканского ЛО МВД России возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки, не превышающей десяти тысяч рублей.

Теперь дело будет рассматриваться в Абаканском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU