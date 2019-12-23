2019-12-23T12:20:50+03:00
Общество

Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским

Мужчина предложил стражам порядка две тысячи рублей
Ирина АВТУШКО
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Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейскимЖителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейскимФото: Михаил ФРОЛОВ
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45-летний житель Кузбасса, передвигаясь в поезде «Абакан-Москва» решил скрасить свою поездку употреблением спиртного. При этом он вел себя неадекватно, поэтому другие пассажиры были вынуждены обратиться к транспортным полицейским.

Нетрезвого нарушителя порядка, который не хотел реагировать на замечания и в ответ выражался нецензурной бранью, прибывшие стражи порядка задержали и препроводили в служебное купе. Там нарушитель спокойствия попытался откупиться от полицейских двумя тысячами рублей. Мужчина предложил, чтобы те не составляли административный протокол.

Как рассказали в Кузбасском ЛУ МВД, сотрудники отделения дознания Абаканского ЛО МВД России возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки, не превышающей десяти тысяч рублей.

Теперь дело будет рассматриваться в Абаканском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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