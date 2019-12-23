Фуру выкинуло на обочину кузбасской трассы из-за снегопада

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-23T14:41:53+03:00

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В Киселевске инспекторы ГИБДД во время патрулирования обратили внимание на длинномер, стоявший на обочине. Из-за сильного снегопада машина намертво застряла в сугробах.

Водитель фуры пытался выбраться из снежного плана, однако многотонная техника все глубже увязала в снегу. Для помощи полицейские привлекли проезжавший мимо грузовик. Он вытянул длинномер снова на проезжую часть, а стражи порядка в момент проведения операции обеспечивали безопасность на участке дороги.

-Сотрудники госавтоинспекции советуют автомобилистам при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Телефоны для связи:

- 8 (384-2) 71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU