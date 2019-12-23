Фуру выкинуло на обочину кузбасской трассы из-за снегопада
В Киселевске инспекторы ГИБДД во время патрулирования обратили внимание на длинномер, стоявший на обочине. Из-за сильного снегопада машина намертво застряла в сугробах.
Водитель фуры пытался выбраться из снежного плана, однако многотонная техника все глубже увязала в снегу. Для помощи полицейские привлекли проезжавший мимо грузовик. Он вытянул длинномер снова на проезжую часть, а стражи порядка в момент проведения операции обеспечивали безопасность на участке дороги.
-Сотрудники госавтоинспекции советуют автомобилистам при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Телефоны для связи:
- 8 (384-2) 71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,
- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;
- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;
- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;
- 02 (102 – с мобильного) – полиция;
- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU