В Кузбассе из-за возможных провалов под лед признали опасными 175 мест

СЕГОДНЯ 04:09 2019-12-24T04:09:02+03:00

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В регионе стартовала операция «Безопасный лед», в рамках которой сотрудники МЧС взяли под контроль замерзшие водоемы. В течение недели специалисты будут мониторить места массового выхода людей на лед.

К акции подключатся не только спасатели, но и представители власти и общественники. Их главная задача - охватить максимальное количество водоемов и мест массового выхода людей на лед. В частности, определены места, где высок риск провала людей и техники под лед - традиционно сложившиеся места лова рыбы, самодельные переправы, прибрежные территории у населенных пунктов. Таких мест, по данным специалистов, насчиталось 175 по всей области.

На обозначенных участках патрули проведут беседы с населением и вручат памятки. Также будут установлены предупредительные знаки и информационные стенды об опасности выхода на лед. В местах массового скопления людей организуют временные спасательные посты. Проследят и за движением – по замерзшему водоему н возможно только по официально разрешенным переправам. Стихийные дороги будут закрыты или доступны для прохождения после приведения ее городом и районом к необходимым требованиям

ИСТОЧНИК KP.RU