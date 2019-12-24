Предновогодняя ярмарка пройдет в Новокузнецке в четверг, 26 декабря
Запланированная ранее на пятницу, 27 декабря, новогодняя сельскохозяйственная ярмарка в Новокузнецке пройдет на день раньше. Ее перенесли из-за грядущих морозов.
На день раньше в Новокузнецке перенесли новогоднюю ярмарку. Сделано это из-за неблагоприятных погодных условий и грядущего понижения температуры. Ярмарка состоится на Площади общественных мероприятий Центрального района 26 декабря. Здесь будут организованы более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Алтайского края.
На ярмарке новокузнечане смогут приобрести свежие и консервированные продукты, непродовольственные товары, товары для дачи, изделии из верблюжей шерсти и унты, ели искусственные и живые, а также все, что необходимо для встречи Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU