Предновогодняя ярмарка пройдет в Новокузнецке в четверг, 26 декабря

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-24T08:08:31+03:00

Ее перенесли на день раньше из-за грядущих морозов

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Запланированная ранее на пятницу, 27 декабря, новогодняя сельскохозяйственная ярмарка в Новокузнецке пройдет на день раньше. Ее перенесли из-за грядущих морозов.

На день раньше в Новокузнецке перенесли новогоднюю ярмарку. Сделано это из-за неблагоприятных погодных условий и грядущего понижения температуры. Ярмарка состоится на Площади общественных мероприятий Центрального района 26 декабря. Здесь будут организованы более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Алтайского края.

На ярмарке новокузнечане смогут приобрести свежие и консервированные продукты, непродовольственные товары, товары для дачи, изделии из верблюжей шерсти и унты, ели искусственные и живые, а также все, что необходимо для встречи Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU