2019-12-24T14:19:57+03:00
Общество

В Кузбасс идут метели и сильный ветер

Погода испортится в среду, 25 декабря
Ирина АВТУШКО
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В Кузбасс идут метели и сильный ветерВ Кузбасс идут метели и сильный ветерФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют ухудшение погоды в Кузбассе. В среду, 25 декабря, в регионе ожидается усиление ветра и метели.

По прогнозам в ночь на среду по области ожидается -9…-14 градусов, местами до -20. Днем температура будет держаться в отметках -4…-9 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, временами порывы будут достигать 23 метров в секунду. Днем ожидается умеренный снег, а местами сильные снегопады и метели.

В Кемерове в ночь на среду прогнозируется -11…-13 градусов, днем -6…-8 градусов. Будет облачно, пройдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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