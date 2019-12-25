Вор из Ленинска-Кузнецкого украл у школьников тепло

СЕГОДНЯ 03:40 2019-12-25T07:10:50+03:00

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Житель Ленинска-Кузнецкого решил присвоить строительные материалы, которые, по его мнению, плохо лежали. Находились же эти стройматериалы на территории школы.

Очевидцы обратили внимание, как мужчина выносит с территории школы, которая находится на ремонте, упаковки с утеплителем. Они тут же сообщили об этом бойцам Росгвардии. Когда сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, они действительно обнаружили мужчину с упаковкой утеплителя в руках. Тот, заметив группу задержания, бросил добычу и кинулся во дворы. Скрыться ему не удалось: росгвардейцы задержали его в соседнем дворе.

Похитителем утеплителя из школы оказался 41-летний горожанин. Объяснить, что именно он делал возле школы с упаковкой утеплителя в руках, мужчина не смог. Гвардейцы же, пройдя по оставленным им следам, дошли до многоквартирного дома и там, рядом с подъездом, обнаружили восемь аккуратно сложенных упаковок утеплителя, который предназначался для ремонта школы.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося бойцы Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU