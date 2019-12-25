Двое детей из Кузбасса пострадали от агрессивных собак

СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-25T07:21:30+03:00

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В Промышленновском районе дети пострадали от агрессивного поведения собак. Благодаря вмешательству прокуратуры детям выплатят компенсацию.

В июне 2019 года в одном из поселений Промышленновского района произошло ЧП. В один из дней в местный магазин пришел подросток, однако купить что-либо он не сумел: на крыльце сидела собака. Заметив ребенка, собака зарычала, и подросток побежал в сторону дома. Собака бросилась за ним, догнала и несколько раз укусила за ноги.

Другой случай произошел в парке культуры и отдыха поселка городского типа Промышленная. Молодой человек привязал питомца поводком к тренажеру, а сам отошел в сторону. Собака же увидела маленького ребенка, который гулял неподалеку с бабушкой, сорвалась с привязи, сбила малыша с ног и укусила.

Оба ребенка получили легкие травмы, а также им были причинены нравственные страдания. Однако владельцы собак не собирались нести ответственность за поведение питомцев. Тогда права малолетних взялся отстаивать прокурор Промышленновского района. После его обращения в суд владельцы собак выплатили несовершеннолетним компенсацию - 15 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU