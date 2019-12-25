Сергей Цивилев сообщил о завершении проектирования дороги в объезд Кемерова

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-25T07:42:19+03:00

Теперь документ будет отправлен на экспертизу

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что готов проект объездной дороги вокруг Кемерова. Его начали разрабатывать в январе 2019 года.

Работу над проектом магистрали, которая должна разгрузить областной центр, специалисты завершили несколько дней назад. Теперь проект будет направлен в Главное управление государственной экспертизы России, которое подведомственно Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- Я надеюсь, что после первого квартала 2020 года мы получим положительное заключение по проекту, после чего будем заниматься поиском финансирования, - рассказал Сергей Цивилев в эфире радио «Маяк».

Также глава региона отметил, что проект выполнен на самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU