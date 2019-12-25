СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-25T10:21:15+03:00

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кузбассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В среду, 25 декабря, около 10.00 на 186-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе Кузбасса автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Scania. Водитель легковушки погиб на месте.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, на том же самом участке в 11.00 последовательно столкнулись семь автомобилей - три грузовых и четыре легковых. В результате ДТП травмы получил водитель Mazda Bongo. По предварительной причине, водители не справились с управлением из-за сложных погодных условий.

- На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, - сообщили в ведомстве. - Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сейчас движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуют двигаться по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

ИСТОЧНИК KP.RU