Авиакомпания отказала кузбасскому фермеру в перевозке крольчат

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-25T10:51:31+03:00

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Авиаперевозчик отказал фермеру в перевозке суточных крольчат, которых тот приобрел для разведения. Их ошибочно причислили к грызунам.

Крольчат кузбасский предприниматель приобрел в селекционном центре в Московской области, однако доставить к месту назначения не смог. Тогда он обратился с заявлением в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. Там ситуацию рассмотрели и дали разъяснение.

-Кролики относятся к отряду зайцеобразных и от грызунов принципиально отличаются строением резцов, костного неба, желудка, - отметили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что согласно ветеринарно-санитарным нормам к перевозке допускаются клинически здоровые пушные звери, кролики, собаки и кошки с территорий, свободных от заразных болезней животных. Также при перевозке они должны перевозиться в обработанных контейнерах и не контактировать с другими животными. Владельцу же стоит оформить всю необходимую документацию.

-Таким образом, при соблюдении условий, указанных в международном правовом акте, отказ авиакомпаний в перемещении суточных животных является необоснованным, - сообщили в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU