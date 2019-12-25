2019-12-25T18:41:11+03:00
Общество

Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество

Однако праздничную службу посетили и представители других вероисповеданий
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество. Фото: Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Римско-Католической Церкви/ facebook.comКузбассовцы отпраздновали католическое Рождество. Фото: Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Римско-Католической Церкви/ facebook.com
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Пожалуй, нет человека, который бы не знал про такой праздник как Рождество. Только отмечают его в разное время: католики – 25 декабря, а православные – 7 января.

Но это праздник во многом получился особенным. В Кемерове его центром стал храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, который находится на перекрестке улиц Красноармейской и Черняховского. Здесь прошел первый кузбасский межконфессиональный рождественский фестиваль.

Перед посетителями выступили музыкальные коллективы из Кемерова, Юрги и Ленинска-Кузнецкого, в их числе - концертный хор Казанского храма Кемерова, хоровой театр «Академия», народный хор ветеранов «Радуга», творческие коллективы православной гимназии областной столицы. Для гостей храма звучали и рождественские колядки, и народные песни, и произведения на стихи великих русских поэтов.

В завершение праздника гостей поприветствовал настоятель прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви Павел Юрковски. А от главы Кузбасской митрополии поздравление передал руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Гусаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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